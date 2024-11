Kuressaarelt rööviti Flora vastu viigivärav. Tohver: antud olukord oli kahjuks tõeline kobarkäkk

„Antud olukord oli kahjuks tõeline kobarkäkk, nii väljakul kui VAR-i ruumis. Esmalt toimus väljakul Mattias Männilaane poolt Hussari selga lükkamine, mis võiks ja peaks olema vilistatud veaks. Kas see on ka piisavalt tugev eksimus, et VAR ka sekkuma peaks, on juba väga vaieldav. Argumente leiab mõlema otsuse kasuks. Ühtemeelt ollakse selles, et väljakul oleks pidanud vilistama vea,“ selgitas Premium liiga videokohtunike ehk VAR-i projektijuht Kristo Tohver.