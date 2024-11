Miks vahetas värskelt Balti turniiri võitu kaitsnud naiste koondis treenerit ja mida tahetakse järgmise nelja aastaga ära teha?

„Otseselt sellist plaani, et ilmtingimata täpselt nii peaks minema ehk et senine treenerite duo asendada Aleksandraga, ei olnud. Samas peab jalgpalliliit kogu aeg teadma, mis on mingis olukorras järgmine käik. Tol hetkel, kui nad (Kapper ja Morkovkina - toim) alustasid, oli Aleksandra ühelt poolt seotud tüdrukute U17 koondise ettevalmistamisega EM-finaalturniiriks ja teiselt poolt Flora peatreeneri kohustustega - see üheksa-aastane ametikoht sai tal lõpuks kantud. Erinevad asjaolud langesid selliselt kokku, et praegu tundus olevat sobiv hetk pakkuda Aleksandrale seda rolli,“ selgitas Pohlak muutuste tagamaid, lisades, et rohkem kandidaate koondise peatreenerikohale ei olnud.