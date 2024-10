Eesti triatleet murdis juunioride MMil esikümnesse

„Tunnen suurt tänulikkust selle üle, et suutsin end keerulistes ja ebakindlates oludes mobiliseerida ja endast maksimumi anda. Kaitseväe piirangute tõttu jõudis mulle võistlusluba alles esmaspäeva õhtul, mis lisas kogu kogemusele erilise kaalu ja väärtuse. Arvestades hooaja keerulist algust, tunnen sügavat rahulolu, et suutsin teise poole nii edukalt ja sihikindlalt lõpule viia. See oli minu viimane juunioride võistlus ning nüüd ootavad ees veelgi suuremad ja tähendusrikkamad väljakutsed,“ lisas 19-aastane Rasva.