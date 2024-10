EOK presidendikandidaat Erich Teigamägi avalikustas tegevuskava

EOK presidendi rida on aga luua strateegia, mis toob kaasa muudatuse nendes valdkondades, kus asjad ei ole nii hästi. Ja selleks on tippspordi saavutused. Väikeses riigis ei ole meil võimalik tegeleda samas mahus kõigega – mina näen, et EOK presidendi üks prioriteete peab senisest märksa suuremas mahus olema alaliitude toetamine. Selleks, et meil oleks rohkem tippsportlasi, kellele on loodud võimalused edu saavutamiseks. Mida rohkem on meil tippe, seda lihtsam on tekitada sportlikke harjumusi noorte ja harrastussportlaste seas.

Eesti spordis on rida asju, mis on hästi ja asju, mis on vähem hästi. Oleme investeerinud spordi infrastruktuuri ja sellega loonud rahvaspordiks väga head võimalused. Nii terviseradade kui ka üldine statistika näitab, et rahvasportlasi tuleb üha juurde. See peab kahtlemata jätkuma – see mudel töötab – me oskame teha riigina rahvasporti ja luua selleks vajalikku platvormi.

Lisaks olen olnud AS Eesti Energia, Riigi Kinnisvara ASi, AS Eesti Posti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu liige.Olen suure osa oma vabast ajast juba aastaid pühendanud Eesti sportlastele võimaluste loomiseks. Olen 25 aastat juhtinud erinevaid spordiorganisatsioone, sealhulgas nii väikest spordiklubi kui ka suurt ja edukat spordialaliitu. Olen 15 aastat osalenud rahvusvaheliste spordi-organisatsioonide töös ning tänu sellele kogemusele tean, kuidas alaliite üle kogu maailma kaasaegselt juhitakse.

2. TEAM ESTONIA

Maailma absoluutses tipus on läinud nii teravaks, et selleks, et meie sportlastel oleks võimalik edu saavutada ja konkurentidega võrdväärsel tasemel valmistuda, on vaja Team Estonia eelarve mõistliku aja jooksul viia 20 miljoni euroni.

90% EOK eelarvest tuleb avalikust sektorist ja arvestades meie tänast seisu, ei pruugi riigieelarveline toetus oluliselt kasvada. Näen võimalusi eratoetajate näol, kelle maht on täna väike.

Selleks, et suurendada EOK sponsorluseelarvet, tuleb muuta olemasolevat turunduskontseptsiooni, algatada läbirääkimised Eesti suurettevõtetega ja diskussioon riigiettevõtete panustamise taastamiseks.

Ma tean, et see on võimalik, sest olen olnud Eesti ühe suurima alaliidu juht nii majandusõitsengu kui ka -kriiside ajal. See kogemus on andnud mulle teadmised, kuidas tuua sporti raha juurde siis, kui see võib esmapilgul tunduda võimatu.

Tuleb regulaarselt kaasata olulised osalised – alaliidud, sportlased, treenerid, tugiteenuste osutajaid – ja kokku leppida, kuidas Team Estonia toetussüsteem toimib. Selge on see, et erinevad spordialad vajavad oma sportlaste absoluutsesse tippu aitamisel eri lähenemist.

3. TOETUSFOND VÄIKSEMATELE

Spordialaliitude ja kohalike spordiklubide tasandil on terav puudus rahast, nii arendustegevuseks kui ka uute projektide algatamiseks. Rahast rääkida on lihtne, aga elu on näidanud, et kõigil presidentidel on olnud raske sporti uut raha tuua.

Plaanin luua fondi, mis toetaks kohalike spordiprojektide algatamist maakondlikul tasandil ja väiksemate alaliitude arendusprojektide toetamist.

Olen avanud läbirääkimised ja saanud esimestelt toetajatelt kinnituse fondi rahastamiseks.