Sebastien Ogier enda tulevikust: pole õrna aimugi

Rallit.fi kirjutab, et kui üks kohalik Tšiili raadiokanal Ogier`lt küsis, kas teda näeb ka järgmisel aastal Tšiili MM-rallil, vastas prantslane: „Pole õrna aimugi. Ma ütleks, et praegu on pigem tunne, et ma ei osale, aga kunagi ei tea. Hetkel ütlen, et ma arvan, et ei tule, aga vaatame, mis tulevik toob.“