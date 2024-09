Traagilisest Leedu rallist avaldati uued üksikasjad, surma sai noor kohtunik

„Utena. Must öö motospordi jaoks. Professionaalses autospordis, nagu ka lennunduses, on tragöödial harva üksainus põhjus. Sageli on see paljude keeruliste vigade tagajärg. Ekipaaž tegi ilmselgelt sõiduvea. Kuid me peame aru saama, et võidusõitjaid ei saa tragöödias süüdistada, kui see pole tahtlik tegu,“ kirjutas kogenud Vanagas sotsiaalmeedias.