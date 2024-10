Neuville andis mõista, et Tänak peaks tiitliheitlusest loobuma

Hyundai edu Toyota ees vähenes Tšiili ralliga pea kaks korda ja 17-le punktile, kuna Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans võtsid Lõuna-Ameerikas kaksikvõidu.

„Ma arvan, et tegime [Tšiilis] seda, mida vajasime,“ ütles Neuville WRC.com-ile. „Ja nüüd peame tagama, et saame asjad kiiresti vormistatud, sest tootjate meistritiitli eest tuleb veel võidelda ja meie peame olema kindlad, et suudame Jaapanis selle nimel võidelda nii nagu peaks.“

Belglane leiab, et kuna tiimikaaslane Ott Tänak on tema peamine ohustaja, on Hyundai selle eest juba lõivu maksnud meeskondlikus heitluses.

„Kaotasime [Tšiilis] 18 punkti, seega põhimõtteliselt pool oma edumaast,“ täpsustas Neuville. „Kindlasti on minu ja Oti vahel võitlus, mis kestab ja kumbki ei taha võtta kõige suuremaid riske. Kuid ilmselgelt tähendab see, et kaotasime Toyotale mõned olulised punktid. Nad tõid [Tšiilisse] palju autosid ja nad toovad palju autosid ka Kesk-Euroopasse.“

Neuville, kes juhib kaks etappi enne hooaja lõppu Tänaku ees 29 punktiga, kutsus üles kasutama ühtset strateegiat.

„Oluline on, et me ei peaks tiimisisest võitlust ja suudaksime Toyota tootjate meistrivõistlustel alistada. Meil peab meeskonnana olema hea strateegia, et tagada, et me ei kaotaks tootjate meistritiitlit. See on hetkel veidi pingeline, aga praegu ei saa ma enamat teha.“

Autoralli MM-sari jätkub 17.-20. oktoobril peetava Kesk-Euroopa etapiga. Hooaeg kulmineerub 21.-24. novembril Jaapanis.