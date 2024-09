Täringujalgpallis selgub 17. Eesti meister

Senipeetud täringujalgpalli meistrivõistlustega on selgunud 16 erinevat võitjat. Ühelgi meistritiitli omanikul pole seni õnnestunud oma tiitlisaldot kasvatada ega seda teisel järjestikusel aastal kaitsta. Läbi aastate on täringujalgpalli meistrivõistlustel osalejate seas olnud mitmeid endiseid ja praeguseid koondislasi, kellest on karika pea kohale tõstnud näiteks Markus Poom (2019), Kristian Marmor (2017) ja Marek Kaljumäe (2016).