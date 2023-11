DELFI VIDEO JA FOTOD | Noorem Pohlak aitas vanema hädast välja, ajakirjanikku tabas perekondlik vendetta

Sedapuhku alustas ihaldatud tiitli suunas teekonda 39 sportlast. Nende hulka kuulusid näiteks vutiässad Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen, Marek Kaljumäe ja Mark Anders Lepik ning tippkohtunik Kristo Tohver. Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak oli samuti turniiriks üles antud, kuid ootamatult võttis tema asemel koha sisse Flora juhtfiguur Pelle Pohlak. Isa ja poja vangerdus paraku vilja ei kandnud, sest olgu etteruttavalt öeldud, et Pohlakutel jäi punktiarve avamata.

Mullune tšempion Viljar Voog käis küll enne turniiri välja bravuurika veksli: „Kui ma täna ei võida, siis kavatsen käituda nagu [Erling] Haaland Ballon d’Oril - ütlen, et see on mõttetu turniir ja ei tule enam kunagi tagasi!“