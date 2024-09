Itaalia jalgpallilegend vallandati juba pärast hooaja neljandat mängu

41-aastane De Rossi palgati Roma juhendajaks tänavu jaanuaris pärast Jose Mourinho vallandamist. Kui mullu sai meeskond Itaalias kuuenda koha, siis sel hooajal pole Roma suutnud Serie A-s veel ühtegi kohtumist võita. Saadud on kolm viiki ja kaotus koduväljakul Empolile.

„Daniele De Rossi on vabastatud peatreeneri kohustustest. Klubi otsus on tehtud meeskonna huvides, et saaksime kiiresti jätkata soovitud rajal liikumist ajal, mil hooaeg on alles algusjärgus,“ seisab Roma napisõnalises pressiteates.