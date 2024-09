Olümpiavõitjast suusahüppaja lõpetas karjääri. „Hirm on muutunud suuremaks kui rõõm“

Tande sõnul on toonane õnnetus ka peamiseks põhjuseks, miks ta nüüd karjääri lõpetab. „See pani mulle suure põntsu. Olen täheldanud, et viimastel hooaegadel on mul justkui käsipidur peal olnud. Arvasin, et saan sellest lahti, aga on läinud hoopis vastupidi,“ selgitas suusahüppaja Norra rahvusringhäälingule. "Hirm on muutunud suuremaks kui rõõm, mida suusahüpped mulle pakkusid.“