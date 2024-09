DELFI VIDEO | Kristjan Ilves otsib lisameetreid ja -sekundeid. „See on tehnikasport, ainult heast mehest ei piisa“

Eelmisel kahel nädalal Austrias Tschaggunis ja Saksamaal Oberstdordfis suvistel GP-del vastavalt kolmanda ja teise koha saanud Ilves põikas korraks Eestisse, et anda Tallinnas Unibeti spordibaaris iga-aastane hooajaeelne pressikonverents. Ees ootab Trondheimi maailmameistrivõistlustega (26. veebruar - 9. märts) tipnev hooaeg, enne mida koguneb maailma paremik taas Otepää MK-etapile (7.-9. veebruar). Ilvese enda eesmärk on saavutada stabiilselt hea vorm, mis kannaks teda läbi terve hooaja.

„MM toimub põhimõtteliselt koduõuel. Olen seal palju hüpanud ning mäega sina peal - see on fookus number üks. Otepää MK on minu jaoks samuti tähtis. Kes siis ei tahaks läbi talve hea olla? Eesmärk on olla stabiilne ja ajastada tippvorm tiitlivõistlusteks. Loomulikult tuleb selleks terve püsida ning vahetult enne hooaega ei tohi lollusi teha. Kui need asjad on tagatud, arvan, et tuleb tore hooaeg,“ rääkis Ilves.

Senisest rohkem on Ilves suvist treeningaega kulutanud erinevate varustuselementide - kombed, klambrid, suusad - testimisele. „Kombede testimine käib nagunii kogu aeg. Sellest aastast oleme tegelenud veel rohkem hüppesuuskade personaliseerimisega. Vanuse tõustes hakkab võimekuse piir ette tulema. Kuskilt tuleb [meetreid ja kiirust] juurde saada. Kahjuks või õnneks on see tehnikasport, kus ainult heast mehest ei piisa,“ rääkis Ilves.

Võimete piirist ja selle kompamisest rääkides märkis Ilves, et on täna ajakirjanike ette astudes palju paremas mentaalses seisus kui täpselt aasta tagasi. „Oleme eelmistel aastatel minu võimekust väga palju proovile pannud. Kui me eelmise aasta septembris siin rääkisime, oli mu enda sisetunne päris must. Olin kerges august ja ennast nii palju piitsutanud. Oleme sel aastal natuke turvalisemalt võtnud ega ole nii palju piiri peal mänginud. Samas on treeningud ikka tugevad ja rasked. Ilmselt on seetõttu, et me murdmaas pole nii palju piire kombanud, ka hüppemäel parem stabiilsus olnud,“ arutles ta.