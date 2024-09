Ametlik! Neuville pikendas Hyundaiga lepingut

Kui Ott Tänaku ja Martin Järveoja jätkamine Hyundai meeskonnas oli varem teada, siis Neuville’il uut kontrahti polnud. Neljapäeval teatas Lõuna-Korea tehasetiim, et belglane jätkab ka järgmisel aastal nende ridades.

Neuville tegi WRC-sarjas esimesed sõidud Citroeni DS3 ja Ford Fiesta RS-ga, ent alates 2014. aastast on ta Hyundai palgal. Toona võttis ta esikoha Saksamaa asfaldirallil ning kokku on 36-aastase belglase arvel 59 poodiumikohta ning 20 etapivõitu. Hooaegade kokkuvõttes on Neuville lõpetanud kaheksal korral esikolmikus, aga tiitlivõitu pole tal jätkuvalt. Sel aastal on seis aga väga soodne, sest neli etappi enne hooaja lõppu on Hyundai piloodi edumaa Sebastien Ogier ees 27 punkti.

„Mul on väga hea meel, et pikendasin Hyundai Motorspordiga lepingut 2025. aasta MM-hooajaks. Motospordis on vähe partnerlussuhteid, mis on kestnud nii kaua, sest oleme saavutanud üheskoos edu alates 2014. aastast,“ lausus Neuville. „Olen varemgi öelnud, et see meeskond on mulle teine pere ning meie ambitsioon ja motivatsioon on aasta-aastalt ainult kasvanud. Selle hooaja lõpus oma karjääri esimese sõitjate MM-tiitli võitmine oleks suur au ning sealt oleks hea edasi minna meie 12. ühisesse aastasse. Ma ei jõua ära oodata, mida tulevik meile toob.“

Ka Hyundai Motorspordi tiimipealik Cyril Abitebouli jutust õhkus rahulolu. „Selle võistluspaari säilitamise otsus näitab, et oleme 2025. aastaks pühendunud ja sihime taas kõiki meistritiitleid. Thierry on olnud Hyundai Motorspordis algusest peale ning tema viimase 11 aasta panus on hindamatu väärtusega nii etappidel kui ka tehases. Kuna tema ja kaardilugeja Martijn Wydaeghe jätkamine on nüüd lukus, siis on meil olemas kõik osised, et jätkata ala tipus,“ rääkis prantslane.

Ühtlasi teatas Hyundai, et peagi avalikustatakse ka meeskonna kolmanda auto juht või juhid.