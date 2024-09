Portaal: Hyundai võib muutuda eratiimiks, mille omanikuks saab Thierry Neuville

DirtFish kirjutas täna, et osade allikate andmetel kavatseb Hyundai 2025. aasta lõpus autoralli MM-sarjast lahkuda. Seevastu on Hyundai Motorspordil käsil FIA kestvussõidu MM-i (WEC) ringrajaautode projekt.

Abiteboul on varem öelnud, et 2025. aastal keskendutakse ilmselt WRC-le ja WEC-le võrdselt. Nüüd on õhus variant, et Hyundai tehasetiimi alates 2026. aastast WRC-sarjas enam pole, aga i20 N Rally1 autod ei kao kuhugile. Nimelt on spekuleeritud uue eratiimi loomisega.