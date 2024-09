Sordo teeb Kreekas Hyundaiga viimase ralli? „Jahin võimalikult kõrget kohta“

Viimati võistles 41-aastane Sordo juuni alguses Sardiinias, kus kihutas välja kolmanda koha. Kogenud hispaanlasele on Kreeka etapp tänavu alles kolmandaks MM-ralliks. Lisaks on ta sel hooajal osalenud Portugalis, kus lõpetas viiendana.

„Mul on palju enesekindlust, sest saime võistluseelsetel testidel autos väärtuslikku aega veeta. Mul on ka Kreekas alati hästi läinud,“ on Sordo jõuproovi eel optimistlik, vahendab Rallit.fi.