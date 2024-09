Rein Taaramäe liitub Jaapani meeskonnaga

Nüüd on aga selge, et kodumaale ta siiski tagasi ei tõtta. Taaramäe uus tööandija Kinan on UCI Continental taseme tiim ja võistleb peamiselt erinevatel Aasia võistlustel.

„Imetlen väga üht oma kaasmaalast Jaan Kirsipuud, kes lisaks Euroopa karjäärile tegi tegusid ka Aasias. See andis mulle inspiratsiooni, et ka ise Aasias edukas olla. 37-aastaselt tunnen, et on selleks ideaalne aeg. Tahan veel mõned aastad võistlemist nautida ja uusi kohti avastada,“ lisas ta.