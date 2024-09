Ärevusega maadelnud Janika Lõiv saavutas maastikuratturite MM-il 18. koha

„Sel aastal on raske ja keeruline olnud. Andorra MM-ile tulles ei olnud kõrguse peal hea tunne. Esimest aastat tundsin, kuidas see mind mõjutas. Eelmisel õhtul teatati, et tormi tõttu tehakse sõit koos U23 tüdrukutega. See tekitas väikese ärevuse, sest stardis oli korraga väga palju tüdrukuid,“ rääkis Lõiv pressiteate vahendusel. „Sõit ise kulges üsna kenasti. Start läks hästi. Andsin esimesel tõusul mõned kohad ära, sest U23 tüdrukutega koos startides oli palju noori, kellel oli päris terav jalg. Sain sõita täitsa enda rütmis ja liikusin seejärel ettepoole. Kaotasin laskumistega palju, aga sel korral tundsin, et tõusudel on hea jalg ja liigun edasi.“