KUULA | Liisi Alamaa: et profiks saada, tuli avaldada muljet Grete Treierile ja see õnnestus mitmel korral

Mõlemal on jalgrattaspordiga oma lugu, ja mis siin salata, pisut värvikam teekond on spordis ette näidata Liisil, kes jõudis koguni neljal hooajal (2013-2016) esindada erinevaid välisklubisid, kaasa arvatud profitiime Itaalias.

Et profiklubisse saada, tuli silma jääda perekond Treierile, kelle soovitused ja kontaktid võisid tähendada ühe Tabasalu tüdruku unistuste täitumist. Kahel korral Eesti aasta naisjalgratturiks valitus Liisi Alamaa meenutab: „2011/2012. aasta talvel tegime Siim-Erikuga mitu laagrit, et kohe kevadel kõiki üllatada. Eesti maanteekalendri esimene sõit oli Kuressaare kriteerium ja seal mul õnnestus edestada Grete Treierit ennast. Mitte keegi ei olnud Eestis Gretet võitnud ja mina sain sellega hakkama! Ma ei julenud pärast finišit seisma jääda, sõitsin terve ringi otsa, et emotsioone taltsutada. Ja see ei jäänud ühekordseks eduks, võite tuli veel.“