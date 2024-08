Šveitsi laskesuusakoondist tüüriv Kein Einaste: Norra passiga kaasneb tasuta autoriteet. Eestlasena tuli end kõvasti üles töötada

39-aastane Kein Einaste on Eesti talispordis omaette nähtus. Murdmaasuusatamisest laskesuusatamisele üle kolimist on sportlased teinud küll. Einaste on endise murdmaasuusatajana suutnud end aga treenerina nüüd teisel alal tippu viia. Ta valmistub kolmandaks hooajaks Šveitsi laskesuusakoondise peatreenerina.