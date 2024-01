Häcki-Gross võitis karjääri esimese MK-etapi, eestlannad olid kahvatud

Tegemist on ka meie jaoks väikse võiduga, sest Šveitsi laskesuusakoondise pealikuks on teatavasti Kein Einaste .

„Täna oli suure küsimärgi all, kas sõidan üldse lõpuni. Sõidu keskel oli selge, et oksepeatust ei ole vaja teha ja selg pidas vastu. Sõitsin lõpuni,“ sõnas Tomingas ERRile. „Viimased 48 tundi on olnud täielik piin, aga tänane annab lootust, et läheb paremaks.“