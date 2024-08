Prantsusmaa jalgpalliliiga lükkas VAR-i muudatused edasi

Prantsuse ajalehe L’Equipe andmetel loobuti ühtlasi plaanist, et VAR võetaks tänavu kasutusele ka esiliigas ehk Ligue 2-s.

Prantsusmaa jalgpalliliit leidis, et see projekt on liiga kallis ja VARi kasutuselevõtt esiliigas lükati vähemalt ühe hooaja võrra edasi.