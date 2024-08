Madridi Reali tähele pakuti Saudi Araabiast miljard eurot

24-aastase brasiillase poole pöördusid Saudi Araabia avaliku investeerimisfondi (PIF) esindajad, et uurida, kas ta on huvitatud liitumisest Saudi Araabia kõrgliigaga (SPL).

MTV Sport kirjutab, et Vinicius Jr on andnud PIF-ile loa pöörduda tema koduklubi Madridi Reali poole, et tehingu üle läbi rääkida.