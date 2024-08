Paide peatreener Rootsi tippklubiga tehtud viigi järel: peame suutma seda taset hoida

Paide Linnameeskonna peatreener Ivan Stojkovic oli kohtumise järel oma meeskonna üle uhke. „Olen väga rahul sellega, kuidas me sellise suure tiimi (Häcken) kõrval välja paistsime. Esinesime nii, et väärime kolmandas ringis olemist ja meil oli mida näidata. Nad arvasid, et tulevad siia ja skoorivad jälle kuus väravat, aga te ei saa tulla siia ja lüüa uuesti kuus.“