KOGU TÕDE JA FOTOD PARIISIST | Imeline Curry ja Kuningas James näitasid, kes on korvpalli valitsejad

Viimastel aastatel ei saa NBA parimate mängijate valimisel ameeriklased eurooplaste kõrval löögile, eelmistel maailmameistrivõistlustel jäi USA sootuks medalita. Arusaadavalt oli turniiri eel õhus küsimus, kas korvpalli sünnimaa on enam korvpalli valitseja. Vanameistrid LeBron James, Steph Curry ja Kevin Durant tõestasid, et vähemalt nende põlvkonna USA koondis on ja oli kõige kõigem.