DELFI VIDEO SOOMEST | Robert Virves: kindlasti tahaksin võidu peale sõita

„Kindlasti tahaks sõita võidu peale, aga konkurents on väga kõva ja nendel teedel meil liiga palju kogemust pole. Eelmine aasta näitas, et üle viie kilomeetri me teel ei püsinud. Esimene eesmärk peab olema seda asja parandada. Kui kõik toimib ja tunne on hea, siis loodan, et me päris viimase koha peale ei sõida,“ rääkis Virves, kes testikatsel oli Rally2 autodest paremuselt seitsmes.