Kes võidab Soome MM-ralli? Võimalusi on palju, sest stardis on kõik mehed, kes tänapäeval võimelised tipprallit võitma. Neist neli on varasemalt ka Jyväskyläs triumfeerinud. Soome ralli võit ei pruugi aga nende kõigi jaoks olla seekord peamine eesmärk, olulisemad on punktid, mis õnnestub MM-sarja tabelisse saada.