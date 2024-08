DELFI VIDEO SOOMEST | Georg Linnamäe: Latvala vastu läheb meil ilmselt raskeks

„Eks see ikka aitab enesekindlust kasvatada, aga iga ralli on uus ja Soome etapp kalendris üks keerulisemaid, sest siin on lihtne vigu teha,“ rääkis Linnamäe pärast testikatset, kus oli Rally2 autodest kolmas.

Jah, Linnamäele on küll Soome kruusateed tuttavad, kuid vähemalt legendaarse Ouninpohja kiiruskatsega pole ta varasemalt silmitsi seinud. “See tundub väga lõbus, aga samas ka hirmus katse. Ma usun meie legendi ja et meil võiks seal tore minek olla. Jari-Matti [Latvala] vastu läheb ilmselt raskeks, sest ta on seda katset mustmiljon korda sõitnud, aga vaatame, mis saab,“ viitas Linnamäe sellele, et WRC2 arvestuses on stardis ka Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala.