DELFI PARIISIS | Pärnat tegi oma olümpiakarjääri parima kvalifikatsiooni, korealanna püstitas maailmarekordi

„Täna mul oli tõesti nii, et [kuueses] seerias viimased nooled olid halvemad kui esimesed. Aga mõnes mõttes on see hea, sest võistlusel tuleb lasta ainult kolm noolt. See on väga hea ja olengi rohkem harjutanud kolmenooleseid seeriad. Kuid asi oleneb päevast. Võib-olla oli pinget rohkem ja siis viimaste nooltega ei saa nii hästi hakkama,“ selgitas eelringis 646 silma kogunud eestlanna ajakirjanikele.