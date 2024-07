DELFI PARIISIS | „Korraldus on pehmelt öeldes katastroof!“ Eesti ujujate olümpiarutiini sisseelamine kulgeb vaevaliselt

„Ärevust pole jõudnud veel tunda, sest ma pole jõudnud sissegi elada. Siin on asjad paigast ära - reisimine, söök, igale poole jooksmine. Ei jõuagi mõelda, et peaksin olümpial võistlema hakkama. Praegu tahaks lihtsalt tuppa minna ja lõpuks puhata neist trennidest ja reisimisest,“ rääkis Jefimova olümpiaküla pressikeskuses Eesti ajakirjanikele.

Korralagedus valitsevat nii sportlaste vedamisel punktist A punkti B kui ka olümpiaküla olmes, eelkõige pikkades toidujärjekordades. „Tokyoga ei anna siinset toitu võrrelda. Toiduvalik ei ole nii lai. Ma ei saa aru, miks on siin üldse eraldi ruumid „maailma“ köögile, Prantsuse köögile ja Aasia köögile, kui see toit on igal pool täpselt samasugune. Pange siis kõik ühte kohta, et ei peaks erinevates ruumides seisma. Eilsel esimesel päeval oli eriti suuri raskusi. Ei viitsinud üldse järjekorras seista,“ lisas Jefimova.