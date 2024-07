DELFI PARIISIS | Lustlikus meeleolus neljapaat: seis on 50-50, medal kas tuleb või ei tule

Kui OM-i esimesed päevad on täis korralduslikku segadust, siis oma viiendatel mängudel startiv Allar Raja ja kuuendatele mängudel startiv Tõnu Endrekson võtavad asjad stoilise rahuga. „Bussid sõidavad välja, bussid jõuavad kohale, aga ajaline mõõdik on pluss-miinus 20 minutit,“ märkis 41-aastane Raja. „Alguses oli bussides jube palav ja jõudsid kohale nagu kalts. Toad oli jahedad ja oma padi pidi kaasas olema, õhtul sööklas toitu ei jagunud. Kuid suures pildis oleme juba harjunud. Olümpiaküla on olümpiaküla.“