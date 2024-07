Nädalavahetusel toimunud Eesti suurima maastikutriatloni võitsid Rait Pallo ja Relika Toome

„Sportland Kõrvemaa triatlon on sportlaste seas oodatud spordisündmus, sest mõnus rahvaspordiüritus meelitab kohale nii tipptriatleete, kes hindavad Kõrvemaa maastikuradasid kui ka harrastussportlaseid, kellele meeldib Kõrvemaa keskuse mõnus vaib ning sportlik väljakutse imekaunis looduses,“ kommenteeris võistlust peakorraldaja Gisela Needrit. „Viimastel aastatel oleme oluliselt panustanud pikkade traditsioonidega Kõrvemaa triatlioni jätkusuutlikkusse. Samuti sellesse, et võistluskogemus oleks sujuv. See oli ka põhjuseks, miks pidime enne ametliku eelmüügi lõppu võistlusele registreerimise lukku panema. Kokku läbis laupäeval võistlusraja ligi 500 võistlejat,“ lisas Needrit.