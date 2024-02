Estoloppeti hooaeg jätkub pühapäeval Kõrvemaa maratoniga

Kahel ringil peetav 38 km suusasõit saab alguse kell 11:00, poolmaratoni lähe antakse veerand tundi hiljem. Lastele on kavas eraldi põnev programm, mis on osalejatele tasuta.

„Kuna Kõrvemaa keskus on talvel väga populaarne, siis kantakse siinsete suusaradade eest kogu hooaja vältel erilist hoolt. Põhi on kogu raja ulatuses hetkel väga tugev ja korralik ning seal saab kenasti sõita,“ kinnitas Vaher

Korraldaja lisas, et kuigi tegemist on küll vabatehnikas maratoniga, siis võimalusel saab rajal sees olema ka klassikajälg.

„Kogu distants on juba kenasti märgistatud ja valmistumine järjekordseks suusapeoks käib täie hooga. Võistluskeskuse ehitamise põhipäev langeb Eesti sünnipäevale. Kokku panustab suusarahva Kõrvemaal võõrustamisse umbes poolsada inimest,“ ütles ta.

Kohale tasub tulla juba aegsasti, stardimaterjalide väljastamine algab kell 09:00. Parkimine on võistluskeskuse kõrval olevas parklas tasuline ja maksab 5 eurot auto kohta. Subarud pargivad VIP parklas tasuta.

Aegviidu ja Tallinna poolsetel parkimisaladel, mis on eraldi alad kohe maantee äärest sisse sõites, saab samuti tasuta parkida. Olemas on nii suunavad viidad kui parkimiskorraldajad ning ruumi on kõigile piisavalt.