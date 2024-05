Kõrvemaa Kevadjooks tõi metsaradadele rekordarvu osalejaid

“Mulle väga meeldib Kõrvemaa loodus ja eriti meeldib Kõrvemaa keskuse sauna ja tiigi vaib. Teistel võistlustel sellist asja pole,” kommenteeris võistlust Roman Fosti. “ Talvel olen siin iga pühapäevane suusataja ja see tunne siin inspireeris kogu Neliku sarjale registreerima. Nimelt on plaan ka tänavu poolpikk Ironman läbida ja Kõrvemaa võistlused aitavad hästi selleks ette valmistada”.

Aasta-aastalt on kasvanud ka laste ja noorte osalejate arv. Tänavu osales laste- ja noortejooksudel 540 last, mis on kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal.

“Tegemist on justkui jooksufestivaliga,” rõõmustas Kevadjooku peakorradaja Gisela Needrit suurt osalejate arvu kommenteerides. “Tore on näha lapsevanemaid, kes on positiivseks eeskujuks oma lastele, tuues nad sportlikku pühapäeva veetma loodusesse. Pingutame, et meie sündmused oleksid peresõbralikud – pakume lastehoidu, minipannkooke, erinevaid tegevusi alates madalseiklusrajast kuni hobustega ratsutamiseni.”