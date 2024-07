VIDEO | Virves: päeva lõpuks ei tohiks vahet liiga suureks lasta. Linnamäe: see sõltub Robertist endast

Linnamäe tunnistas hooldusalale eelnenud meediatsoonis, et läks seitsmendal katsel teadlikult suruma - tulemuseks katsevõit ning edu kasvatamine Virvese ees 4 sekundile. Kuuenda katse järel oli vahe 0,3 sekundit.

„Suurt draamat ei ole. Oluline on vaadata seda, mis seis homme õhtuks on,“ on Virves rahulik. „Väga palju suuremaks ei tohi vahet lasta.“

„Praegu ei olnud kõige mugavam sõita. Ei saanud rütmi ja mingeid vigu tuli ka sisse. Suures plaanis on normaalne,“ lisas Virves enesetunde kohta autos.

Virvesest kolm kohta tagapool startinud ja seega ka hiljem meediatsooni jõudnud Linnamäe ütles: „Kui aus olla, siis tunne autos ei ole suurepärane, aga me teame vähemalt katseid piisavalt hästi, et saame hakkama. Liiga vähe tagasisidet on praegu autost.“