DELFI OTEPÄÄL | Kas eestlased võidavad Rally Estonial kõik kolm klassi? ERC Junior liider Vaher: peamine eesmärk on kõik kilomeetrid kätte saada

Ilus on pilt ka ERC Junior arvestuses, sest esikohal on Jaspar Vaher. Eesti 17-aastane tulevikulootus edestab EM-sarja kokkuvõttes antud arvestust juhtivat Mille Johanssoni 20,1 ja teist rootslast Calle Carsbergi 28,7 sekundiga. „Hommikule sai tehtud okei algus, aga ees ootab veel pikk ralli ja väga palju on minna. See vahe ei tähenda veel midagi,“ hoidis ta jalad maas.