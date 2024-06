KOMMENTAAR | Ka Eestis osatakse hokit mängida. Riigi- ja spordijuhid, miks teie seda ei märka?

Sealjuures on nii meile just hiljuti tiitlivõistluste medaleid toonud iluuisutamises kui hokis juurdekasvu andnud just noored. Võrdluseks – jalg- ja korvpallis on noorte juurdekasv jäänud 10-15% juurde. Tõsi, nende pallimängude harrastajate koguarv on jääaladest tänu igas koolis ja linnas/asulas olevatele harjutusvõimalustele suurem, kuid noorte huvi märkimisväärne kasv just uisutamise ja jäähoki mängimise vastu on selges tõusutrendis. Alla 18-aastaste rahvuskoondise suurepärane kodune turniir ning teistkordselt meeste arvestustes toodud pronks oma divisjonist on selle ilmekaks tõestuseks.