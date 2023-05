7 KÜSIMUST EKSPERTIDELE | Kes on jäähoki MM-i suursoosik? Kas USA ja Kanada on nii nõrgad, nagu räägitakse? Mida suudab Läti?

Enne MM-i olid Põhja-Ameerika spordiajakirjanikud ja -fännid pöördes, sest USA ega Kanada esimese suurusjärgu tähti Euroopasse ei saatnud. Uljamad inimesed nimetasid meeskondi läbi aegade kõige kehvemataks koondisteks. USA koondises on küll paar NHL-is mänguaega saavat meest, kuid peamiselt annavad tooni noored AHL-i ja ülikooliliigade hokimängijad. Kanadal on kõik mehed NHL-ist, aga samas pole ühtegi esimese suurusjärgu tähte – tiimi nimekaimad mehed on Calgary Flamesi ründajad Tyler Toffoli ja Milan Lucic.