Vitoria Baskoniat seostatakse Läti koondise peatreeneriga

Esmaspäeval teatas Baskonia, et koostöö senise juhendaja Duško Ivanoviciga ei jätku. Hispaania meedias on sahistatud näiteks Jaka Lakovici ja Velimir Perasovici nimedega, aga midagi kindlat ei paista nendega käsil olevat. Kuulsamatest treeneritest on vaba Dimitrios Itoudis ja Venemaalt peaks Euroliiga orbiidile naasma ka Xavi Pascual. Nende hinnalipik käib Baskoniale ilmselt üle jõu.