AMETLIK | Kotsari ja Raieste koduklubi Baskonia saab uue peatreeneri

Kuigi Hispaania meedia kirjutas mõned päevad tagasi, et Baskonia pakub ilmselt Ivanovićile uut kontrahti, siis osapoolte kokkuleppel otsustati koostöö ikkagi lõpetada.

66-aastase Ivanovici näol on tegemist Baskonia ajaloo edukaima treeneriga, kelle käe all on võidetud sel sajandil kolm Hispaania meistritiitlit. Möödunud hooajal Baskonia aga koduliigas play-offi ei jõudnud ning Euroliigas langeti konkurentsist veerandfinaalis.