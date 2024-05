Kaheksa küsimust. Mida võib välja lugeda Henni valikutest? Miks pole Jürgensit, aga on Kristal? Kas koondis on Flora nägu?

Neist Levadia äärekaitsja Schjønning-Larsen võib teha koondises debüüdi. „Äärekaitsjad on Eestis alati olemas olnud, aga sel aastal on nad natuke esile kerkinud. Larsen on teinud sel hooajal eriti tugeva avalduse, lisaks on Lilander saanud [Iirimaa klubis Bohemian] okeilt mänguaega ja kolm kohtumist annavad võimaluse rohkem mängijaid üle vaadata. Meil on alati olnud see mure, et välismaal kõik mängijaid ei saa piisavalt mängida, mis pole nende vormile parim. Aga leidsime päris hea hulga neid, keda üle vaadata,“ märkis Henn.