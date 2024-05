Rannula ootab teises mängus pikkadelt agressiivsust, Vene tagameestelt teravust

Esile kerkis toimiv viisik. Kalev keeras mängu enda kasuks neljandal veerandil, mil platsil oli üsna väiksekasvuline viisik. See polnud tänavu sugugi esimene kord, kui Rannula leiab alles kohtumise käigus toimiva koosluse. „See pole alati meeldiv,“ märkis meeskonna peatreener. „Eeldaks, et sa paned enne mängu plaani paika ja asjad toimivad. Mitte nii, et tuleb üllatusi, kus kahe minutiga saad aru, et mingid mängijad pole mänguks valmis. See (loe: toimiva viisiku otsimine) pole taotuslik, aga õnneks on meil see luksus, et pingilt on mängijaid võtta. Ebakõlasid oli piisavalt, aga lõpuks leidsime viisiku, mis kaitses sai hästi hakkama.“