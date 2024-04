DELFI VIDEO | Anna Levandi: tunnen, et mind on ära kasutatud. See on õudusunenägu

„Ma tean, et selle taga on palju tööd. Teen sellest järeldused ja elan edasi vastavalt igasugustele reeglitele,“ nentis Levandi. „Tulevikus tuleb vältida konflikti. Me oleme kõik inimesed ja konfliktid on inimlikud – neid pole võimalik vältida. Kuid asju ei tohi nii kaugele viie, et tekiks suur probleem. See on minu jaoks hea õppetund ja loomulikult ma arvestan sellega tulevikus.“