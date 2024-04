KOMMENTAAR | Levandi kaasuse valguses. Elina Kivinukk hoiatab: niiviisi väärkohtlemist käsitleda on lühinägelik

Väärkohtlemise juhtumi menetlemisel tuleb lähtuda asjaolust, et eesmärk pole selgitada tõde, vaid toetada õhkkonda ja seda pikema vaatega. Väärkohtlemise valdkonna asjatundjad kinnitavad, et teema on keeruline, psühholoogiliselt koormav ja seetõttu võibki juhtuda, et tunnistajad muudavad enda seisukohti ja sõnastusi, konkreetseid tõendeid pole. Samuti toimub palju just psühholoogilisest väärkohtlemisest ja ignoreerimisest varjatult – ainult kannatanu võib seda tajuda, võttes arvesse pikaajalist suhet konkreetse juhendaja või treeneriga.