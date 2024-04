EADSE juhtivuurija Remo Perli Anna Levandi juhtumi lõppotsusest: eesmärk oli tõsta teadlikkust ja parandada üldist olukorda uisutamises

„Arvestades, kui laia tähelepanu see avalikkuse ees leidis, siis ega seal väga vahet olegi, kas otsus tuli karm või leebe. Oluline on see, et see parandaks kuidagi üldist olukorda uisutamises. Et neid situatsioone, mida nendes süüdistuses ette heideti, tulevikus enam ei esineks ning teadlikkus nendest asjadest tõuseks,“ ütles Perli Delfile. „Oli ette teada, et need olid omavahelistel konfliktidel põhinevad etteheited. Oluline on, et need lõppeksid ja rohkem ei korduks - see eesmärk on saavutatud või me vähemalt eeldame, et see aitas sellele kaasa. Keegi ei arvanudki, et sellepärast peab nüüd inimesi uisutamisest elimineerima.“