Tiitlit jahtiv Manchester City saavutas kindla võidu, iluvärava löönud Kevin De Bruyne tegi ajalugu

Külalised asusid juhtima juba 17. minutil, kui värava sai kirja Kevin de Bruyne. 32-aastane belglasest poolkaitsja on Premier League ’is nüüd aastate jooksul löönud 68 väravat, kuid see oli nüüd esimene, mille ta lõi peaga.

Seejärel jätkas ManCity väravapidu. Esmalt lõi Phil Foden 26. minutil 2:0 ning 34. minutil suurendas Foden külaliste edu juba kolmele väravale. Lõppseisu vormistas Julian Alvarez 62. minutil.

Turniiritabelis kerkis Manchester City 76 punktiga teiseks. Liider on Londoni Arsenal 77 punktiga. ManCityäl on siiski üks kohtumine varuks. Arsenalil on hooaja lõpuni neli ja ManCity’l viis kohtumist.