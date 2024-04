Liverpooli tiitlilootused said järjekordse põntsu. Van Dijk kurjustas kaaslastega, Klopp palus fännidelt vabandust

Meeskonna kapten Virgil van Dijk oli kaotuse järel pühaviha täis ja möönis, et kõik Liverpooli mängijad peavad peeglisse vaatama. „Kas nad tõesti tahavad liigat võita?“ esitas hollandlane meeskonnakaaslastele küsimuse. „See on väga raske... On ilmselge, et peame tabeli teise poole meeskondadega paremini toime tulema. On aeg hakata keskenduma, kuna nõnda jätkates pole meil mingit lootust tiitliheitluses püsida.“