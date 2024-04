DELFI VIDEO | Andrus Raadik kollasest kaardist: ma ei saa aru, miks tahetakse suukorvistada

Pärnu meeskonnale oli see Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste peale kuues järjestikune kaotus. „Nukker ja kehv seeria. Koduseinte vahel on vaja (lõpetada). Omad asjad on vaja ära hoida. Täna oli tegelikult lähedal, aga üllatav, et keegi teine suudab ka nii kehvasti mängida kui meie,“ tõdes Raadik. „See on selle taga kinni, kellel rohkem tahtmist on.“