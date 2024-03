Tiitlikaitsja Selver/TalTech ei andnud Pärnule mingit sõnaõigust ja sammus kindlalt finaali

Pärnu kapten Andrus Raadik: „Saime seeria 3:0..nad on kvaliteetsem meeskond. Meiega võrreldes tegid nad kõike paremini. Hea sidemängija, hea blokk-kaitse. Meie blokk-kaitse ja ka vastuvõtt on nirud ja täna me ei saanudki mängu sisse. Vastuvõtt on meile kogu hooaja jooksul probleeme tekitanud ja tekitab endiselt. Samuti ei suuda me mentaalselt rasketest hetkedest välja tulla.“