Kõrgetasemelisel velotuuril kukkunud eestlane: pääsesin mõne kriimuga, aga lõpp oli nii kaootiline

„Väga aeglane päev ilma jooksikute grupita,“ ütles Mihkels, kes umbes 15 kilomeetrit enne lõppu liivases sisekurvis kukkus. „Oma enda rumal viga. Õnneks pääsesin mõne kriimuga ja sain ilusasti ette järele. Lõpp oli nii kaootiline, et oma lead-out’i me realiseerida ei suutnud. Gerben sai siiski enam-vähem positsioonil peale ning tasuks viies koht, kuid see ei olnud kindlasti see, mille järele me siia tulime.“