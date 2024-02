Norman Vahtra oli Colombia velotuuril seitsmes, võit Mark Cavendishile

„Vahepeal tundus, et nende päev ongi tehtud ja meile avaneb seeläbi võimalus tulemust teha, kuna kiiremad jalad olid maha jäänud,“ jätkas Jakin. „Aga nad suutsid siiski uuesti ette järele sõita. Seejärel oli selge, et sprinterid said oma tahtmise ja tuleb suur grupifiniš. Meie mängisime oma kaardid Normani peale, sest finiš oli allamäge. Me ei suutnud Astana rongile vastu saada, aga meie meeste lahti vedamine oli üsna hea ja nad tulid selle ülesandega taas toime. Nüüd on vaja jalgu, millega selliseid olukordi realiseerida.“